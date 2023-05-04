«Має відповідати нормам закону» – мовний омбудсмен закликав прибрати російську з українських паспортів

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь рекомендуватиме Верховній Раді внести зміни до положення про паспорт громадянина України.

Про це мовний омбудсмен заявив під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Зміни необхідні для документа старого зразка, де відомості про громадянина України записані двома мовами – українською та російською, уточнив Кремінь.

Тож потрібно внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону.

Нині в Україні у паспортах старого зразка інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані як державною та недержавною мовами.

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Тому ми наполягаємо на уніфікації та в приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми”, зазначив мовний омбудсмен.