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«Має відповідати нормам закону» – мовний омбудсмен закликав прибрати російську з українських паспортів

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь рекомендуватиме Верховній Раді внести зміни до положення про паспорт громадянина України.

Четвер, 4 травня 2023, 22:53
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Про це мовний омбудсмен заявив під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Зміни необхідні для документа старого зразка, де відомості про громадянина України записані двома мовами – українською та російською, уточнив Кремінь.

Тож потрібно внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону.

Нині в Україні у паспортах старого зразка інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані як державною та недержавною мовами.

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Тому ми наполягаємо на уніфікації та в приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми”, зазначив мовний омбудсмен.

  • У Києві компанія Budhouse Group відмовила у співбесіді українці через її вимогу спілкуватися з нею лише українською або англійською мовами. У відповідь на цю ситуацію мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що компанію перевірять на дотримання мовного законодавства.
  • У центрі Одеси українку вигнали із закладу через прохання до персоналу спілкуватися українською мовою. Власник кафе не підтримав вимог жінки. Після цього вона викликала поліцію та звернулася до мовного омбудсмена.
  • У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову, а вчителі не проводитимуть уроки мовою держави-окупанта.
Теги: заклик, мовний омбудсмен, паспорти, Тарас Кремінь, українські паспорти, ВР

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