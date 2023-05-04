«Має відповідати нормам закону» – мовний омбудсмен закликав прибрати російську з українських паспортів

Про це мовний омбудсмен заявив під час брифінгу в Media Center Ukraine.
Зміни необхідні для документа старого зразка, де відомості про громадянина України записані двома мовами – українською та російською, уточнив Кремінь.
Тож потрібно внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону.
Нині в Україні у паспортах старого зразка інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані як державною та недержавною мовами.
Тому ми наполягаємо на уніфікації та в приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми”, зазначив мовний омбудсмен.
- У Києві компанія Budhouse Group відмовила у співбесіді українці через її вимогу спілкуватися з нею лише українською або англійською мовами. У відповідь на цю ситуацію мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що компанію перевірять на дотримання мовного законодавства.
- У центрі Одеси українку вигнали із закладу через прохання до персоналу спілкуватися українською мовою. Власник кафе не підтримав вимог жінки. Після цього вона викликала поліцію та звернулася до мовного омбудсмена.
- У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову, а вчителі не проводитимуть уроки мовою держави-окупанта.