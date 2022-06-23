Президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді з нагоди Дня перемоги заявив про збільшення наземної оборони країни та зазначив необхідність готуватися до "будь-яких ситуацій" на тлі повномасштабної війни РФ в Україні.

Про це повідомляє видання Delfi.

Естонію надихають хоробрість, винахідливість та сила українського народу, ЗСУ та територіальної оборони України. Він зазначив, що з початку повномасштабного нападу РФ чисельність ТрО збільшилася у 18 разів – з 6500 до 117 000 людей.

Каріс наголосив, що приносячи присягу при вступі на посаду, заприсягся непохитно захищати Конституцію Естонської Республіки. Так, стаття 54 Конституції свідчить, що “обов’язок громадянина Естонії бути вірним конституційному ладу і захищати незалежність Естонії”. Він також додав, що кожен громадянин має право, за відсутністю інших засобів, чинити спроби насильницької зміни конституційного ладу опір за власною ініціативою.

“Захищати незалежність Естонії – завдання, яке для багатьох є внутрішньою волею та обов’язком, яке насправді лежить на всіх нас. Це означає, що ми не сидітимемо склавши руки, якщо Естонія опиниться в небезпечному положенні. Насамперед ті з нас, хто має необхідні для захисту населення вміння”, – зауважив у промові.

За його словами, в Естонії також зреагували на війну РФ проти України, і з 24 лютого до сьогодні понад 3300 осіб подали заяву про вступ до Союзу оборони країни. Зокрема більше третини з них приєдналися до Naiskodukaitse – жіночої організації Союзу оборони.

Окрім того, вже наступного року балтійська країна ще більше збільшить свою наземну оборону – на 10 000 осіб, що дасть змогу посилити державну оборону та допоможе резервістам краще зберегти та відточити свої вміння.

Каріс також нагадав результати одного з минулорічних досліджень, згідно з якими 98% резервістів були б готові брати участь в оборонних діях, якщо на Естонію нападу. Водночас в опитуванні не було жодної людини, яка однозначно не була б готова брати участь в обороні.