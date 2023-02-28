«Маємо й надалі всіляко підтримувати Україну. Росія програє» – міністр оборони Литви

28 лютого Міністр оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас, Головнокомандувач Збройних Сил Литовської Республіки генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис та Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки у Великій Британії Ейтвідас Баярунас відвідали навчальний полігон Збройних Сил Великої Британії, де литовські інструктори разом із британськими, канадськими та українськими проводять базову загальновійськову підготовку військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Анушаускас відзначив, що зусилля союзників відносно посилення підтримки України через військовий вишкіл розширюються, а військові інструктори навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і долучаючись до таких міжнародних ініціатив, як місія з базової загальновійськової підготовки військовослужбовців ЗС України.

Наші воїни дають українцям навики, необхідні для боротьби на полі бою з жорстокими окупантами. Ми повинні й надалі всіляко підтримувати Україну. Росія програє!”, – зазначив міністр.

Делегація спостерігала за одним з елементів базової підготовки українських армійців. За словами генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса, надані тут знання призначені для виживання на полі бою. А підготовка українських воїнів – сила і перевага Литви, оскільки країна не має можливості конкурувати у підтримці України технікою чи зброєю, проте знання та досвід військовослужбовців є життєво важливими для воюючих українців.

Підготовка українських військових триває дуже інтенсивно. Литовські інструктори високо цінуються як і внесок Литви в цю операцію.

Наразі українців навчає друга зміна інструкторів Збройних Сил Литовської Республіки у Великій Британії. Литва брала участь у цій місії минулої осені та лише у 2022 році в межах цієї місії було підготовлено близько 10 тисяч українських вояків.

Зауважимо, директор з питань операцій Об’єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс повідомив Комітету з питань збройних сил Палати представників, що США та їхні союзники вже підготували понад 4000 українських армійців.

Німеччина планує навчити 3 тисячі військових Збройних Сил України до кінця 2023 року. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус приїхав до Мюнстера, де українські танкісти проходять навчання.

Також міністерка оборони Чехії Яна Чернохова відвідала українських військових, які проходять підготовку на полігоні Лібава. Під час візиту українські захисники подарували їй прапор бойового підрозділу ЗСУ як подяку за велику допомогу, яку Чехія надає Україні.

Окрім цього, у межах програми європейської військової підтримки EUMAM 13 лютого у Польщі розпочалися навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2.

Бундесвер також розпочав тренування українських військовослужбовців на танку Leopard 2. 25 січня федеральний уряд оголосив про рішення надати Україні два батальйони Leopard 2.