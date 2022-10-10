Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський у зв'язку з масованими ракетними обстрілами мирних українських міст констатував, що Україна воює з країною-терористом. Але наголосив, що наша держава вистоїть.

Про це президент повідомив у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.

Відео Володимир Зеленський зняв надворі біля приміщення Банкової, неподалік від якої вранці влучали ракети.

Президент наголосив, що РФ націлюється на дві мішені: об’єкти енергетичної інфраструктури та мирне населення:

“Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські “Шахіди”. У них дві мішені. Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди”.

Зеленський констатував, що своїми атаками РФ прагне добитися паніки й хаосу, щоб знищити енергосистему України. Проте, переконує президент, “вони безнадійні”.

Володимир Зеленський попросив українців перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки. Але, попри усі виклики, президент переконаний: ми вистоїмо.

“І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього”, – переконаний Зеленський.