Про це президент повідомив у відеозверненні у своєму Telegram-каналі.
Відео Володимир Зеленський зняв надворі біля приміщення Банкової, неподалік від якої вранці влучали ракети.
Президент наголосив, що РФ націлюється на дві мішені: об’єкти енергетичної інфраструктури та мирне населення:
“Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські “Шахіди”. У них дві мішені. Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди”.
Зеленський констатував, що своїми атаками РФ прагне добитися паніки й хаосу, щоб знищити енергосистему України. Проте, переконує президент, “вони безнадійні”.
Володимир Зеленський попросив українців перебувати в укриттях і дотримуватися правил безпеки. Але, попри усі виклики, президент переконаний: ми вистоїмо.
“І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього”, – переконаний Зеленський.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що обстріли російських окупантів не похитнуть рішучість України та союзників.
- Вибухи лунають по всій території України близько з восьмої ранку. Окупанти здійснили удари по критичній інфраструктурі. Всього вони випустили 75 ракет по Україні.
- 10 жовтня близько 8:25 під час повітряної тривоги у Києві пролунала низка вибухів.
- Зранку 10 жовтня у низці міст України пролунали вибухи. Серед них Хмельницький, Житомир, Дніпро та Львів.
- Близько 09:59 у Харкові пролунали вибухи. Ще вибухи сталися у Конотопі (Сумська область).
- 10 жовтня під масований обстріл потрапила Івано-Франківська область. Ще вибухи було чутно у Львівській області та Кривому Розі.
- Близько 8:25 під час повітряної тривоги у Шевченківському районі столиці пролунала низка вибухів. Згодом вибухи пролунали і на Лівому березі столиці.
- В Одесі близько 10:30 сталися кілька вибухів. У місті працюють сили ППО.
- У Київській області над Бучанською міською територіальною громадою збито 6 ракет.