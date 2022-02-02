Президент України Володимир Зеленський відреагував на опубліковане ЗМІ розслідування ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. ДТП сталась ще у серпні 2021 року, проте тоді причетність до неї Трухіна намагались ретельно приховати.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.

На брифінгу журналісти звернулись до президента України з проханням прокоментувати справу Олександра Трухіна і Володимир Зеленський відповів, що повністю підтримує виключення нардепа з партії “Слуга народу”.

“Що стосується пана Трухіна, оприлюдненого відео… Я підтримую позицію Давида Арахамії, позицію партії “Слуга народу”. Думаю, всі одноголосно підтримають виключення пана Трухіна з партії”, – розповів президент.

Глава держави додав, що йдеться про питання справедливості, а тому відповідати за свої вчинки повинен кожен.

“І, повірте мені, всі будуть відповідати. Ти депутат, ти повинен бути прикладом і маєш нести особисту відповідальність”, – додав Зеленський.

Варто зазначати, що раніше Володимир Зеленський розповідав, що не цікавився деталями ДТП з Трухіним.

“Ну, потрапила людина у ДТП. Якщо там щось страшне відбулось… Я деталей не знаю, просто. Я не можу знати та розуміти всіх деталей тієї чи іншої кримінальної справи, яка відбувається через, вибачте, ДТП”, – казав президент журналістам восени.

Він також підкреслив, що ДТП не стала ні для кого фатальною.