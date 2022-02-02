Про це Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.
На брифінгу журналісти звернулись до президента України з проханням прокоментувати справу Олександра Трухіна і Володимир Зеленський відповів, що повністю підтримує виключення нардепа з партії “Слуга народу”.
“Що стосується пана Трухіна, оприлюдненого відео… Я підтримую позицію Давида Арахамії, позицію партії “Слуга народу”. Думаю, всі одноголосно підтримають виключення пана Трухіна з партії”, – розповів президент.
Глава держави додав, що йдеться про питання справедливості, а тому відповідати за свої вчинки повинен кожен.
“І, повірте мені, всі будуть відповідати. Ти депутат, ти повинен бути прикладом і маєш нести особисту відповідальність”, – додав Зеленський.
Варто зазначати, що раніше Володимир Зеленський розповідав, що не цікавився деталями ДТП з Трухіним.
“Ну, потрапила людина у ДТП. Якщо там щось страшне відбулось… Я деталей не знаю, просто. Я не можу знати та розуміти всіх деталей тієї чи іншої кримінальної справи, яка відбувається через, вибачте, ДТП”, – казав президент журналістам восени.
Він також підкреслив, що ДТП не стала ні для кого фатальною.
“Слава богу, ніхто там не загинув. Не дай боже, якби щось таке сталось, якби людини вже не було… А так нехай все іде до кінця. Я не можу знати все, хоча хотів би цього”, – розповідав президент.
- Нагадаємо, що журналісти “Української правди” оприлюднили розслідування ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна. На відео Олександр Трухін (“Слуга народу”) після скоєного ДТП на Бориспільському шосе під Києвом, намагався уникнути відповідальності, пропонував хабар та обіцяв “домовитися” з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.
- Після оприлюдненого відео Олександра Трухіна виключили з партії “Слуга народу”.
- Також Державне бюро розслідувань оприлюднило заяву, де зазначено, що поліціянт, який прибув на ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна (“Слуга народу”) не надав інформації ДБР, яку повідомив журналістам видання “Українська правда”.
- Після ДТП народний депутат від “Слуги народу” Олександр Трухін заявив, що не збирався приховувати свого перебування на місці аварії й відразу повідомив про неї колегам. Однак керівництво партії заперечує, що той виходив на зв’язок.