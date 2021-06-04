Про це на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків (в Конча-Заспі та Пущі-Водиці – ред.)”, – заявив Данілов.

У списку опинилися:

  • Панасюк Олена Вікторівна;
  • Зубко Людмила Миколаївна;
  • Івченко Віктор Анатолійович;
  • Матвієнко Ольга Василівна;
  • Піскун Святослав Михайлович;
  • Юрчик Сергій Володимирович;
  • Гаврилюк Лідія Михайлівна;
  • Васюник Іван Васильович;
  • Лавринович Олександр Володимирович;
  • Череп Валерій Іванович;
  • Гайсинський Юрій Олександрович;
  • Табачник Дмитро Володимирович;
  • Петренко Микола Миколайович;
  • Макар’ян Давид Борисович;
  • Макар’ян Борис Петрович;
  • Папіш Ілля Йосипович;
  • Ільїн Олександр Ігорович;
  • Богатирьова Раїса Василівна;
  • Семиноженко Володимир Петрович;
  • Тополов Віктор Семенович.

Напередодні Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони анонсував “повний аудит земель і резиденцій” у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.

  • Нагадаємо, в липні минулого року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський продав свій будинок в Іванковичах і переїхав жити на державну дачу в Конча-Заспі. Зазначалося, що перед цим її відремонтували за 310 тис. грн з держбюджету. За даними журналістів “Схем”, майже 200 тис. гривень з бюджету було витрачено на послуги з “аварійно-відновлювальних робіт щодо поточного ремонту будинку”, ще 110 тис. гривень пішло на “ремонт системи пожежної сигналізації”.
  • Згодом з’явилася інформація, що на функціонування державної дачі в Конча-Заспі, куди в липні переїхав президент Володимир Зеленський, щорічно витрачається близько 3,5 млн гривень з державного бюджету.
  • Сам Володимир Зеленський назвав тимчасовим проживання в резиденції в Конча-Заспі. Саму резиденцію він порівняв із готелем.
  • “Європейська Солідарність” відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського щодо аудиту держземель та будівель у Конча-Заспі. Зокрема, партія вимагає, щоб він негайно виселився з державної резиденції на 4 тисячі квадратних метрів та “жив як Голобородько”. 