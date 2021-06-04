В Раді нацбезпеки і оборони заявили, що перші 20 людей готується до залишення маєтків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці.

Про це на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків (в Конча-Заспі та Пущі-Водиці – ред.)”, – заявив Данілов.

У списку опинилися:

Панасюк Олена Вікторівна;

Зубко Людмила Миколаївна;

Івченко Віктор Анатолійович;

Матвієнко Ольга Василівна;

Піскун Святослав Михайлович;

Юрчик Сергій Володимирович;

Гаврилюк Лідія Михайлівна;

Васюник Іван Васильович;

Лавринович Олександр Володимирович;

Череп Валерій Іванович;

Гайсинський Юрій Олександрович;

Табачник Дмитро Володимирович;

Петренко Микола Миколайович;

Макар’ян Давид Борисович;

Макар’ян Борис Петрович;

Папіш Ілля Йосипович;

Ільїн Олександр Ігорович;

Богатирьова Раїса Василівна;

Семиноженко Володимир Петрович;

Тополов Віктор Семенович.

Напередодні Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони анонсував “повний аудит земель і резиденцій” у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.