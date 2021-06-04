Про це на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
“Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків (в Конча-Заспі та Пущі-Водиці – ред.)”, – заявив Данілов.
У списку опинилися:
- Панасюк Олена Вікторівна;
- Зубко Людмила Миколаївна;
- Івченко Віктор Анатолійович;
- Матвієнко Ольга Василівна;
- Піскун Святослав Михайлович;
- Юрчик Сергій Володимирович;
- Гаврилюк Лідія Михайлівна;
- Васюник Іван Васильович;
- Лавринович Олександр Володимирович;
- Череп Валерій Іванович;
- Гайсинський Юрій Олександрович;
- Табачник Дмитро Володимирович;
- Петренко Микола Миколайович;
- Макар’ян Давид Борисович;
- Макар’ян Борис Петрович;
- Папіш Ілля Йосипович;
- Ільїн Олександр Ігорович;
- Богатирьова Раїса Василівна;
- Семиноженко Володимир Петрович;
- Тополов Віктор Семенович.
Напередодні Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони анонсував “повний аудит земель і резиденцій” у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.
- Нагадаємо, в липні минулого року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський продав свій будинок в Іванковичах і переїхав жити на державну дачу в Конча-Заспі. Зазначалося, що перед цим її відремонтували за 310 тис. грн з держбюджету. За даними журналістів “Схем”, майже 200 тис. гривень з бюджету було витрачено на послуги з “аварійно-відновлювальних робіт щодо поточного ремонту будинку”, ще 110 тис. гривень пішло на “ремонт системи пожежної сигналізації”.
- Згодом з’явилася інформація, що на функціонування державної дачі в Конча-Заспі, куди в липні переїхав президент Володимир Зеленський, щорічно витрачається близько 3,5 млн гривень з державного бюджету.
- Сам Володимир Зеленський назвав тимчасовим проживання в резиденції в Конча-Заспі. Саму резиденцію він порівняв із готелем.
- “Європейська Солідарність” відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського щодо аудиту держземель та будівель у Конча-Заспі. Зокрема, партія вимагає, щоб він негайно виселився з державної резиденції на 4 тисячі квадратних метрів та “жив як Голобородько”.