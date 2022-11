Про це повідомляє hypebeast.

Майк Тайсон та Евандер Холіфілд напередодні різдвяних свят спільно випустять лінії їстівних солодощів з канабісом, які присвячені відомому боксерському бою між ними у 1997 році, коли Тайсон відкусив шматок вуха Холіфілда.

Солодощі будуть мати форму надкусаного вуха.

“У нас із Майком довга історія конкуренції та поваги один до одного. І ця ніч змінила наше життя. Тоді ми не усвідомлювали, що навіть будучи сильними спортсменами, ми відчували сильний біль. Тепер, майже через 20 років, у нас є можливість поділитися ліками, які нам дійсно потрібні були протягом нашої кар’єри”, — сказав Холіфілд у своїй заяві.

