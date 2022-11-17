Колишні суперники та абсолютні чемпіони світу з боксу Майк Тайсон та Евандер Холіфілд випустять лінійку солодощів з марихуаною під назвою "Holy Ears", що містить пряме відсилання до другого поєдинку між боксерами, у якому Тайсон був дискваліфікований після того, як відкусив шматочок вуха у Холіфілда.

Про це повідомляє hypebeast.

Майк Тайсон та Евандер Холіфілд напередодні різдвяних свят спільно випустять лінії їстівних солодощів з канабісом, які присвячені відомому боксерському бою між ними у 1997 році, коли Тайсон відкусив шматок вуха Холіфілда.

Солодощі будуть мати форму надкусаного вуха.

“У нас із Майком довга історія конкуренції та поваги один до одного. І ця ніч змінила наше життя. Тоді ми не усвідомлювали, що навіть будучи сильними спортсменами, ми відчували сильний біль. Тепер, майже через 20 років, у нас є можливість поділитися ліками, які нам дійсно потрібні були протягом нашої кар’єри”, — сказав Холіфілд у своїй заяві.

It’s the time of the y(ear) that brings people together. 👂🏾🥊 Shop the Delta 8 Holy Ears collection at https://t.co/ktPFTTl2rL now! @itstyson20 @holyfield pic.twitter.com/ZESidPvVAf — Mike Tyson (@MikeTyson) November 14, 2022

За словами редактора Huffpost Філіпа Льюїса, Тайсон також зробив подібну заву.

“Якби я вживав марихуану, я б не вкусив його за вухо”, – сказав він.

Цукерки “Holy Ears” містять 25 мг канабісу на штуку і доступні в трьох смаках, серед яких “Пунш з вишневим пирогом”, “Пунш з кислим яблуком” і “Ягода чорного ока”.

Солодощі повністю натуральні, веганські та не містять глютену.

Цукерки “Holy Ears” випускаються компанією Tyson 2.0 Global, у якій Холіфілд збирається запустити власну лінію у 2023 році.