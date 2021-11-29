Відповідний допис співачка опублікувала в соцмережах, зокрема у Twitter, Instagram i Facebook.
“11 років тому”, – написала Майлі Сайрус, супроводивши цей текст емодзі потоку диму. Співачка додала: “Чи можемо ми подати петицію про введення державного свята?”
Це фото – скріншот скандально підліткового відео Сайрус, яке у свій час поставило під загрозу всю кар’єру співачки – вживання марихуани тоді було незаконним.
Це відео просочилося в інтернет через 5 днів після святкування співачкою свого 18-ліття. На відео вона через бонг вживає психоактивні речовини та, сміючись, говорить, що в неї “бед тріп” (сленговий вислів, що описує неприємні та потенційно небезпечні психоемоційні відчуття після вживання певних видів наркотиків).
Коментатори дуже бурхливо відреагували на цей допис. Зокрема, в Instagram він набрав 1,5 мільйони вподобань і 10,4 тисячі коментарів.
Коментар “Ханна Бонгтана” зібрав велику кількість вподобань. Гра слів тут ґрунтується на тому, що саме завдяки серіалу для підлітків під назвою “Ханна Монтана” Майлі Сайрус отримала світову славу. У ньому вона зіграла американську школярку Майлі Стюарт, яка одночасно є відомою попзірка Ханною Монтаною. Саме після цього серіалу співачка стала кумиркою для підлітків.
Дехто жартував, що це всього лише тютюн.
Багато коментаторів визнають, що той скандал і проблеми, які отримала співачка після того, як відео з’явилося в інтернеті, були значно перебільшеними. Багато хто визнає, що також вживає канабіс, деякі коментатори просять легалізувати цю речовину у своєму штаті або країні.
- Нагадаємо, У канадській провінції Онтаріо запрацювала послуга купівлі марихуани та продуктів із неї через Uber Eats.
- Також канадський попвиконавець Джастін Бібер вийшов на ринок канабісу, запустивши продаж самокруток з марихуаною (косяків).
- У червні компанія Amazon заявила, що підтримує запропоноване в США законодавство щодо легалізації канабісу на федеральному рівні та змінить свою політику тестування на наркотики.