Відома американська співачка американська попспівачка, кіноакторка, ЛГБТ- та феміністська активістка Майлі Сайрус опублікувала скріншот з відео, де вона через бонг вдихає дим. Саме це відео 11 років тому поставило під загрозу кар'єру співачки.

Відповідний допис співачка опублікувала в соцмережах, зокрема у Twitter, Instagram i Facebook.

“11 років тому”, – написала Майлі Сайрус, супроводивши цей текст емодзі потоку диму. Співачка додала: “Чи можемо ми подати петицію про введення державного свята?”

Це фото – скріншот скандально підліткового відео Сайрус, яке у свій час поставило під загрозу всю кар’єру співачки – вживання марихуани тоді було незаконним.

Це відео просочилося в інтернет через 5 днів після святкування співачкою свого 18-ліття. На відео вона через бонг вживає психоактивні речовини та, сміючись, говорить, що в неї “бед тріп” (сленговий вислів, що описує неприємні та потенційно небезпечні психоемоційні відчуття після вживання певних видів наркотиків).

Коментатори дуже бурхливо відреагували на цей допис. Зокрема, в Instagram він набрав 1,5 мільйони вподобань і 10,4 тисячі коментарів.

Коментар “Ханна Бонгтана” зібрав велику кількість вподобань. Гра слів тут ґрунтується на тому, що саме завдяки серіалу для підлітків під назвою “Ханна Монтана” Майлі Сайрус отримала світову славу. У ньому вона зіграла американську школярку Майлі Стюарт, яка одночасно є відомою попзірка Ханною Монтаною. Саме після цього серіалу співачка стала кумиркою для підлітків.

Дехто жартував, що це всього лише тютюн.

Багато коментаторів визнають, що той скандал і проблеми, які отримала співачка після того, як відео з’явилося в інтернеті, були значно перебільшеними. Багато хто визнає, що також вживає канабіс, деякі коментатори просять легалізувати цю речовину у своєму штаті або країні.