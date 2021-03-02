26 березня Netpeak організовує вже другу MailMeConf — конференцію для бізнесу про дірект-маркетинг: email, SMS- й мессенджер-розсилки, пуші та чат-боти.

На конференції поговоримо про дієві засоби дірект-маркетингу та омніканальні стратегії. На прикладі реальних кейсів компаній розберемо, як комбінувати різні інструменти для персоналізованої комунікації з покупцем.

Минулого року ми зібрали круту програму з доповідями та кейсами е-коммерс компаній, її досі можна подивитися на сайті: https://mailme.com.ua/#program.

Цього року буде не менш практично та цікаво!

Лайнап спікерів 2021 року формується, серед запрошених спікерів компанії Люксоптика, Watsons, Эльдорадо, Yves Rosher, Kasta та багато інших. Однією з фішок MailMeConf є те, що ми запрошуємо представників рітейл та е-commerce бізнесу, щоб вони напряму поділилися власним досвідом дірект-маркетингу.

Організатор конференції — агентство інтернет-маркетингу Netpeak.

Дата: 26 березня (п’ятниця).

Формат: онлайн.

Вартість: безкоштовно за попередньою реєстрацією на сайті — https://netpeak.me/4UNEMW.