На конференції поговоримо про дієві засоби дірект-маркетингу та омніканальні стратегії. На прикладі реальних кейсів компаній розберемо, як комбінувати різні інструменти для персоналізованої комунікації з покупцем.
Минулого року ми зібрали круту програму з доповідями та кейсами е-коммерс компаній, її досі можна подивитися на сайті: https://mailme.com.ua/#program.
Цього року буде не менш практично та цікаво!
Лайнап спікерів 2021 року формується, серед запрошених спікерів компанії Люксоптика, Watsons, Эльдорадо, Yves Rosher, Kasta та багато інших. Однією з фішок MailMeConf є те, що ми запрошуємо представників рітейл та е-commerce бізнесу, щоб вони напряму поділилися власним досвідом дірект-маркетингу.
Організатор конференції — агентство інтернет-маркетингу Netpeak.
Дата: 26 березня (п’ятниця).
Формат: онлайн.
Вартість: безкоштовно за попередньою реєстрацією на сайті — https://netpeak.me/4UNEMW.