Перший, другий та третій Президенти України звернулися до країн-підписантів Меморандуму щодо гарантій безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму).

Про це йдеться на сайті другого Президента України Леоніда Кучми.

Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко на тлі загрози військового вторгнення РФ звернулись до підписантів Будапештського меморандуму, які декілька десятиріч тому зобов’язались гарантувати безпеку України.

Президенти нагадали, що майже тридцять років тому п’ять ядерних держав підписали договір, у якому зобов’язались поважати незалежність та територіальну цілісність України. Саме надання гарантій безпеки стало умовою для відмови України від ядерного потенціалу, який на початку 90-тих років минулого століття був третім у світі.

Та сьогодні Україна може згадувати про гарантії меморандуму та обіцянки держав-підписантів як про знущання, зазначили колишні лідери України. Адже ще у 2014 році Росія окупувала Крим та частину Донбасу, а сьогодні Україна знову опинилась під загрозою вторгнення РФ одразу з трьох напрямків.

“Ми опинились перед перспективою енергетичної, економічної та морської блокади. А недопустимість економічного тиску на Україну — один із пунктів Будапештського меморандуму”, – нагадали президенти.

А учасники меморандуму, які повинні були б захистити Україну, сьогодні закликають своїх дипломатів залишити нашу державу та чи не щоденно пророкують нові дати вторгнення РФ, ти сам завдаючи удар по економіці України та сіючи паніку серед населення.

Чи не єдиний захист – це попередження агресора про те, що він “заплатить якусь ціну” за свої дії. Але й ця ціна не містить у собі відключення РФ від SWIFT та відмову від “Північного потоку-2”.

“Коли у 1994 була підписана угода, ви фактично сказали: ми не хочемо, щоб ти була рівною з нами, нам потрібно зберегти нашу монополію. Але ми пропонуємо тобі в обмін на ядерну зброю справжні захист та підтримку. Ось тобі наше чесне слово”, – зауважують Кравчук, Кучма та Ющенко.

Тоді українська влада повірила підписантам, хоча один із них попереджав — Україну обдурюють.

Сьогодні ж настав той вирішальний момент, коли ще є змога довести, що Будапештський меморандум не був обманом і що сильні держави можуть дотримуватися свого слова.

“Тому доведіть свою силу. Допоможіть тим, хто колись повірив вам. Зробіть ті кроки, які зупинять агресора, а не дозволяйте йому вірити у його безкарність. Скажіть ті слова, які його зупинять, а не змусять глузливо посміхатись”, – додали президенти.

Політики резюмували, що у разі програшу України жодна країна більше не відмовиться від ядерного потенціалу, тому на кону не лише доля України, а й цілого світу.