Сьогодні Спартак (Олександр) Суббота є чи не найбільш відомим українським психологом, відео з яким швидко ширяться соцмережами, набираючи популярність, а тези цитуються в ЗМІ. Особливу популярність Суббота здобув під час повномасштабного російського вторгнення, їздячи з турами подкасту "Терапія" по країні. Втім, згідно з розслідуванням українського психолога та автора подкасту "Простими словами" Іллі Полудьонного кар'єра та експертність Спартака є "безпрецедентним масштабом брехні".

Про це йдеться у відповідному відео, опублікованому на YouTube-каналі Полудьонного.

У розслідування зазначається, що з 10 січня 2019 по 4 жовтня 2019 Спартак Суббота виступав на конференціях, присвячених питанням політики та позиціонував себе як політичний психолог, коментував процес виборів, аналізував поведінку кандидатів в президенти, поведінку виборців, політичні рейтинги та маніпуляції політичних партій.

“Тільки вкрай дурна людина, яка схожа на раба, не цікавиться політикою. Хочемо ми чи ні, ми змушені цікавитись політикою, бо вона впливає на всі сфери життя”, — говорив Суббота.

Зауважимо, що з 20 вересня 2019 по 22 січня 2022 Спартак працює в організації Інститут когнітивного моделювання, де “фігурують гроші ОПЗЖ”.

Втім, 22 січня 2022 року Суббота відповідає наступне на питання Сергія Лиховиди на YouTube-каналі “Розмова” про роботу в організації, в якій “фігурують гроші ОПЗЖ”:

“…я, ну, повний ідіот в політиці”,

“…я, наприклад, в політичному плані абсолютний нуль. Я ні чорта не розумів. Донедавна взагалі не знав, як це все розподіляється. Ну там, праві, ліві — це я розумію, центристи — розумію, як вони пов’язані — не розумію”.

“Ну, мені дуже шкода, що я не розбираюсь в таких процесах і тоді не розбирався”.

(Сергій Лиховида): Дивись…вже уявляю, як воно буде звучати: “Я не дуже розбирався в політиці. Політика — справа брудна. Я не знав, чиї там гроші. І взагалі я хотів щось зробити, але один в полі не воїн, я розчарувався”, — (Спартак Суббота): Так, це так воно і є”.

Суббота будував кар’єру політичного психолога задовго до початку роботи в Інституті когнітивного моделювання. Про це свідчать публікації у ЗМІ.

Починаючи з 2018 року Спартак Суббота фігурує в ролі психоаналітика аналітичного дослідницького центру “Seetarget”. Також є публікації, де Спартак Суббота не вказується в цій ролі, але пов’язаний з активністю цього центру, наприклад, коментуючи результати досліджень цього центру або посилається на них.

“Seetarget” публікував соціологічні дослідження лише у 2017—2019 роках із завищеними рейтингами “Опозиційної платформи — За життя” (ОПЗЖ) та кандидата від цієї партії Юрія Бойка. Від липня 2020 року Боровський почав активно піарити кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського

Крім того, вебархів показав, що 9 жовтня 2019 Спартак Суббота все ще був вказаний на сайті. Саме в цей момент починав існувати Інститут когнітивного моделювання, в якому також працював Спартак.

Варто звернути увагу на один з випадків, про який також повідомляли на Texty.org. Йдеться про вибори мера Києва у 2019 році.

Компанія “Seetarget” провела конференцію в кінці вересня, де заявляє про результати проведеного нею соціологічного дослідження. За їхніми даними, Віталій Кличко має 20.7%, а Олександр Ткаченко (міністр культури та інформаційної політики) відстає “в межах соціологічної похибки” всього на кілька відсотків — 18.6%.

Серед тих, хто презентував дані, вказаний Спартак Суббота. Проте, через місяць, у жовтні, виходять дані КМІС, за якими Кличко випереджає Ткаченка більш ніж на 18%.

Так, подібні конференції проводили, аби впливати на статистику напередодні виборів. За це “Seetarget” опинилася в списку псевдопіарників та псевдосоціологів.

Інститут когнітивного моделювання та Seetarget пов’язані спільним бенефіціаром та були помічені у зв’язках з політичною партією ОПЗЖ. Організації підозрюються в прихованому піарі на користь різних політичних сил із використанням команди різних спеціалістів, серед яких був і Спартак Суббота.

За словами Іллі Полудьонного, майже пʼять років Суббота публічно позиціював себе як кандидата психологічних наук, не маючи цього ступеню.

Згідно з Порядком присудження наукових ступенів, науковий ступінь “кандидат наук” присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації.

“Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня кандидата наук набирає чинності з дати видання наказу МОН про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради та видачу відповідного диплома на підставі рішення атестаційної колегії”, — йдеться в тексті документа.

Отже, за законом, людина здобуває науковий ступінь кандидата психологічних наук на підставі захисту кандидатської дисертації та після відповідного наказу МОН про затвердження рішення. Особа, що перебуває в процесі здобуття цього ступеня, називається аспірантом або “здобувачем”.

Вчена рада отримала можливість ознайомитись з науковою роботою, представленою до захисту — 6 листопада 2021. Захист кандидатської дисертації здобувача Спартака Субботи відбувся 7 грудня 2021. 7 квітня 2022 за наказом МОН Спартак Суббота відповідно до закону офіційно здобув ступінь кандидата психологічних наук.

Варто зауважити, що перша згадка Спартака Субботи як кандидата психологічних наук, яку вдалося знайти сталася у 2017 році.

“Скоро мені виповниться 30 років. Я майже ровесник незалежності моєї країни. Наразі я кандидат психологічних наук…”, — сказав Спартак, апелюючи до своєї експертності в інтерв’ю, за два місяці до дня, коли наукова рада отримає можливість ознайомитись із самою роботою перед захистом.

Автор розслідування наголосив, що важко уявити, що така поведінка “може бути адекватною для будь-якого науковця” та для людини, що настільки підіймає планку очікувань щодо себе з цього приводу.