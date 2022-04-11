Про це повідомляє пресслужба Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24:00 9 квітня 2022 року (за місцевим часом), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4232 жертви серед цивільного населення. країна: 1793 загиблих і 2439 поранених.
Найбільше постраждали жителі Донецької та Луганської областей: 1880 осіб (642 загиблих і 1238 поранених). На підконтрольній Україні частині регіону постраждали 1534 осіб (571 вбиті та 963 поранені). На території, підконтрольній самопроголошеним “республікам”: 346 жертв (71 убитих і 275 поранених).
В інших областях України (м. Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська та Житомирська області), які перебували під контролем уряду: 2352 осіб постраждали (1151 загинули та 1201 поранених).
- Нагадаємо, аналітики прогнозують, що російські війська проведуть великий наступ з Ізюма на місто Дніпро, стратегічний об’єкт на Донбасі на сході України, вважають американські військові посадовці.
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Що таке російська окупація? Жителі села Ягідне Чернігівської області були свідками цього, але не всі зуміли вижити, щоб розповісти. Вони перетворилися на об’єкт знущань з боку росіян, живий щит, бранців – і лише з приходом Збройних сил України знову відчули, що таке свобода.