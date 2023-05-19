У 2022 році РФ витратила на просування своєї пропаганди 1,9 мільярда доларів. 50% бюджету спрямовали на RT, ВГТРК та медіагрупу "Росія сьогодні".

Джерело: дослідження проєкту Debunk.

Згідно з запланованим бюджетом Кремль мав витратити на пропаганду 1,5 мільярда доларів. Втім, згідно з аналізом експертів йдеться про $1,9 мільярда доларів. Це кошти, що були спрямовані лише на державні медіа. У суму не входять соціальні мережі, пропаганда в кіно, ботоферми, а також пропаганда в освіті.

Понад 50% цих коштів пішло на RT, ВГТРК (Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію) та на медіагрупу “Росія сьогодні”. Також дослідження показало тренд, що бюджет на пропаганду збільшується кожного року.

Визначити повну суму, яку уряд Росії спрямував на поширення пропаганди, неможливо. Причина — не всі кошти відображені у відкритих джерелах.

На тлі численних доказів відомо, що після окупації певної території України російські війська відрізають місцеве населення від глобального Інтернету та обмежують доступ до інформації. Такі дії мають на меті помістити мешканців ТОТ у “цифрове гетто” та змусити їх сприймати лише спотворену російську версію подій.

Одним із прикладів є заснований наприкінці 2022 року в Херсоні телеканал “Таврія”. Загалом у підконтрольних Кремлю ЗМІ влада докладає чимало зусиль, щоби пропагандистська машина не вичерпала фінансове паливо, і використовує всі доступні методи, аби подати суспільству так звану “правильну думку”. Внаслідок чого незалежні ЗМІ або повністю припинили свою діяльність, або виїхали за кордон. Водночас державні медіа мають додатковий захист.

За даними Мінфіну Росії, у 2023 році загальне фінансування ЗМІ зросло більш ніж на 4 мільярди рублів, досягнувши в цілому 119,2 мільярда рублів (1,6 млрд дол. США).