Про це повідомляється на офіційному сайті ЄС.

На конференції ООН з біорізноманіття COP15 у Монреалі, ЄС приєднався до 195 країн у межах історичної Куньмінсько-Монреальської глобальної рамкової програми у галузі біорізноманіття. Ця структура містить глобальні цілі та завдання, спрямовані на захист та відновлення природи для нинішнього та майбутніх поколінь, забезпечення її сталого використання, а також стимулювання інвестицій у зелену глобальну економіку. Разом з Паризькою угодою щодо клімату вона прокладає шлях до кліматично нейтрального, сприятливого для природи та сталого світу до 2050 року.

18 грудня майже 200 країн-учасниць COP15 підтримали підсумкову резолюцію, що містить, зокрема, положення про “особливий захист” майже не менше як 30% поверхні планети до 2030 року. Окрім цього, країни забезпечать збільшене фінансування захисту біорізноманіття. Згідно з резолюцією, заможні країни зобов’язуються виділити до 2025 року близько 20 млрд доларів США бідним державам.

Попри заперечення Демократичної Республіки Конго, головуючий на конференції Китай представив раніше проєкт підсумкової декларації, а згодом оголосив про ухвалення глобальної угоди.

За даними доповіді Світового фонду дикої природи, з 1970 року популяції диких тварин скоротилися в середньому на 69%. Такий високий темп – результат діяльності людини. За оцінками експертів, до кінця цього століття на Землі можуть зникнути до одного мільйона видів. Тож найважливішою частиною угоди є зобов’язання захистити 30% земель та вод до 2030 року. Нині під охороною знаходиться 17% наземних та 10% морських територій.

Своєю чергою, Всесвітній фонд дикої природи (WWF) також привітав рішення, зазначивши, що країни залишають Монреаль з угодою, яка “принаймні починає покращувати наше ставлення до природи”.

#BREAKING – new global agreement for nature ADOPTED!

Countries leave Montreal with an agreement that starts, at least, to heal our relationship to nature. Now delivery of this agreement is key.

— WWF (@WWF) December 19, 2022