22,8 мільйона афганців зіштовхнулися з гострою продовольчою кризою та можуть померти від голоду, серед них і діти.

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Девід Бізлі заявив, що 22,8 мільйона людей (як дорослих, так і дітей) — більш ніж половина з 39-мільйонного населення Афганістану — зіткнулися з гострою нестачею продовольства і “йдуть до голоду”. Лише два місяці тому це число було майже удвічі меншим – 14 мільйонів.

“Діти помруть. Люди будуть голодувати. Справи стануть набагато гіршими”, – сказав він.

Бізлі пояснює це все колапсом економіки у зв’язку з приходом Талібану до влади у серпні. В результаті країна втратила мільярди доларів благодійності від донорів.

Продовольча криза, що загострилася внаслідок зміни клімату, була страшною в Афганістані ще до захоплення Талібаном, чия нова адміністрація була заблокована до доступу до активів, які зберігаються за кордоном.

Зазначають, що продовольчому агентству ООН необхідно до 220 млн доларів на місяць, щоб частково прогодувати майже 23 млн людей. Багато афганців продають майно, щоб купити їжу, таліби не можуть виплачувати зарплату державним службовцям, а міські громади вперше стикаються з нестачею продовольства на рівнях, подібних до сільських.

“Те, що ми прогнозували, відбувається набагато швидше. Кабул впав швидше, ніж хтось міг очікувати, й економіка падає швидше”, — зазначив Бізлі.

Він додав, що кошти, виділені на допомогу розвитку, мають бути перенаправлені на гуманітарну допомогу.

Групи допомоги закликають країни співпрацювати з новою владою Афганістану, щоб запобігти виникненню міграційної кризи.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США. На наступний день таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.

30 серпня Сполучені Штати Америки завершили виведення своїх військ з Афганістану. Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.