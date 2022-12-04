Незалежна російська соціологічний центр "Левада-центр" (визнана іноземним агентом у РФ) опублікувала дані, згідно з якими 74% відсотки росіян підтримують дії російських військ у війні в Україні. Попри все ще широку підтримку повномасштабного вторгнення, все більше росіян прагнуть початку перемовин.

Про це повідомляє пресслужба аналітичного центру “Левада-центр“.

Згідно з опитуванням, опублікованим 2 грудня, 42 відсотки респондентів “рішуче підтримують” і 32 відсотки “дещо підтримують” дії російських військ в Україні. Не підтримують 20% опитаних.

І якщо кількість незгодних з війною лишається відносно сталою, то кількість тих, чия позиція переходить із категорично-згодної до більш хиткої, зростає.

Однак, 41 відсоток респондентів виступає за те, щоб Росія продовжувала військові дії в Україні, тоді як 53 відсотки заявили, що Росія повинна почати мирні переговори.

Результати опитування свідчать про те, що серед населення РФ дуже повільно, але стійко відбувається ерозія радикальної підтримки війни проти України. Одначе, відсоток противників повномасштабного вторгнення залишається стійким.

Соцдослідження Левада-центру проведено 24—30 листопада 2022 року серед 1601 осіб. Статистична похибка результатів опитування не перевищує 3,4%.