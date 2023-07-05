Майже 35 % проб води, відібраних з поверхневих водойм на півдні України, не відповідають гігієнічним нормам.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, за результатами щоденного моніторингу, які проводять спеціалісти центрів контролю та профілактики, фіксується постійне і значне мікробне забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів.

Найбільш значні відхилення від показників безпеки зберігаються в Одеській області. Загалом, заборони на купання діють на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.

Станом на 4 липня з 1 604 проб, за результатами досліджень, 540 не відповідають гігієнічним вимогам. Зафіксовані перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. Серед небезпечних — сальмонели, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка, ротавірус. Також виявляють холероподібний вібріон.

На відміну від холерних холероподібні вібріони не є збудниками холери, проте можуть викликати харчові токсикоінфекції, як розлади кишкового тракту з легкою або середньою формою тяжкості. Факторами передачі інфекції можуть бути: забруднена вода відкритих водойм, риба, креветки, молюски тощо. Їх також додатково досліджують у лабораторіях ЦКПХ на наявність збудників паразитарних хвороб.

Через забруднення води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях заборонено купання. Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору. Вона може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден зі способів приготування не може зробити таку рибу безпечною.