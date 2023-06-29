Джерело: Міністерство охорони здоров’я України.
Вже понад рік МОЗ разом із міжнародними партнерами, зокрема, у межах співпраці з Єврокомісією, за підтримки ВООЗ і уряду Польщі забезпечують медичну евакуацію постраждалих українців до закордонних клінік.
Відтак, партнери не лише приймають заявки на евакуацію, але й забезпечують транспортування медичними авіарейсами з медичного евакуаційного хабу в Польщі до європейських клінік, де надають спеціалізовану медичну допомогу.
Загалом завдяки такій взаємодії вдалося направити на лікування вже 3 897 українців.
Перевезення пацієнтів із медзакладів України до медичного евакохабу в Польщі забезпечують транспортні медичні команди обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні вагони “Укрзалізниці”, команда БО “Лікарі без кордонів”, а також бригади парамедиків із європейських країн, які законтрактовані ВООЗ.
У МОЗ зазначили, що насамперед до закордонних клінік направляються:
- пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (у разі опіків);
- діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
- дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
- діти з орфанними захворюваннями.
Під час медичної евакуації пацієнт повинен мати із собою документ, що посвідчує особу – закордонний або внутрішній паспорт. Також потрібні виписки з історії хвороби (зокрема, для дітей). Однак, у відомстві наголошують, що відсутність тих чи інших документів не є перешкодою для вивезення важкопораненого чи онкохворої дитини на лікування за кордон.
- Через програму медичної евакуації в німецьких клініках пролікувалося майже 800 українців, з них 515 – військовослужбовці ЗСУ.
- На лікування до країн Європейського Союзу евакуювали 17 українців, які постраждалих внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, також серед них є онкопацієнти.
- Японія прийме поранених українських військових для лікування в межах зусиль з підтримки України у боротьбі проти Росії.