Більше третини британців зробили пожертви на гуманітарну допомогу Україні. Згідно з новим опитуванням, переважна більшість населення навіть через рік після повномасштабного вторгнення Росії все ще залишається стурбованою війною.

Про це сповіщає The Guardian.

Згідно з новим опитуванням, 37% населення Великої Британії зробили якусь пожертву, близько 81% – все ще стурбовані впливом конфлікту. Повідомляється, що через рік після повномасштабного вторгнення 17,7 мільйона українців потребують допомоги, а понад 13 мільйонів людей не можуть повернутися до своїх домівок.

Джон Сентаму, колишній архієпископ Йоркський, сказав, що британська громадськість виявила “надзвичайну щедрість до українського народу”. Він додав, що вторгнення Володимира Путіна розв’язало жахливе насильство та спричинило незліченні страждання мільйонам невинних людей. “Ми бачили, як руйнувалися домівки, розривалися сім’ї, а невинні люди піддавалися жорстокому насильству та травмам”.

“Мене не дивує, що так багато людей нашої країни продовжують хвилюватися через війну. Ми повинні пам’ятати, що кожна молитва, кожен дар, кожна дія приносять надію нашим братам і сестрам в Україні”, – запевнив Сентаму.

Зазначено, що через рік після вторгнення Росії гуманітарна програма DEC Ukraine Humanitarian Appeal, яку проводять британські благодійні організації, нині зібрала понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $450 мільйонів).

Також додається, що кілька інших релігійних благодійних організацій попередили, що підтримка України британським урядом не повинна відбуватися за рахунок інших регіонів світу, які перебувають у кризовому стані. Міжнародне співтовариство з питань розвитку висловлювало занепокоєння тим, що фонд допомоги Великої Британії був значно виснажений проєктами підтримки українських біженців.