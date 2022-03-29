Російські загарбники насильно вивезли з України вже майже 40 000 українців. Йдеться про мирних жителів з тих населених пунктів, які тимчасово зайняті окупантами. За словами віцепрем'єр-міністерки - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, людей вивозять до РФ, або ж на територію тимчасово окупованих Криму та ОРДЛО.

Про це повідомляє пресслужба Урядового кварталу.

Ірина Верещук зазначила, що РФ намагається створити “гуманітарну реальність”, прокладаючи свої “евакуаційні маршрути”. Насамперед це стосується жителів оточеного Маріуполя, яких вивозять до Росії.

Проте більшість українців не хочуть виїжджати на територію країни-загарбниці, тому окупанти вдаються до злочинних дій і насильно вивозять людей в ОРДЛО чи у РФ.

“Йдеться вже про десятки тисяч переселених таким чином українців”, – наголосила міністерка.

За даними Верещук, таким чином з території України насильно вивезли майже 40 000 мирних жителів. Вона додала, що за такою ж схемою окупанти діють на тимчасово зайнятих територіях Київської області. Звідси людей вивозять на територію Білорусі.

Міністерка зазначила, що українська влада постійно звертається до міжнародних інституцій та спільнот з вимогою визнати, що російські “гуманітарні коридори” незаконні та непогоджені з Україною.

“Тим паче, що в ОРДЛО вивезених українців пропускають через спеціальні фільтраційні табори, що є порушенням Женевської конвенції”, – зауважила Верещук.

До того ж Міжнародний комітет Червоного Хреста також стоїть на боці Росії і навіть вирішив відкрити у Ростові-на-Дону своє представництво для роботи з силоміць депортованими українцями, наголосила Ірина Верещук. Тому, додала міністерка, Україна вимагає аби Червоний Хрест сприяв поверненню незаконно вивезених українців.

Тим, кого силоміць депортували, потрібно діяти за наступними інструкціями, повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на Telegram-каналі SPRAVDI.

Спершу потрібно повідомити про депортацію своїм близьким чи знайомим в Україні або звернутись у Telegram-бот “Допомагаємо поїхати”.

Пам’ятайте, що ви не зобов’язані оформляти заявку на тимчасове перебування/біженство/притулок

Не дозволяйте проводити маніпуляцій з вашим паспортом

Відмовляйтесь від поїздок до таборів для переміщених осіб

Як виїхати з РФ:

З боку закону заборони на виїзд громадян України з Росії немає. Можна спробувати виїхати на територію Європейського Союзу, звідки можна вирушити у будь-яку країну ЄС та оформити статус на тимчасовий захист.

Щоб потрапити з Росії до ЄС потрібно перетнути кордон Росії з Естонією на пункті пропуску Івангород-Нарва. Для цього потрібно приїхати у Санкт-Петербург, а звідти електричкою чи попуткою до Івангорода.

Опинившись в Естонії можна звернутись за допомогою за номером телефону 12-47 чи +3726001247 (дзвінок безкоштовний).

Ще один спосіб виїхати з РФ до ЄС – придбавши квиток на автобус Ecolines до Риги (Латвія) чи Вільнюса (Литва).

Тим, хто опинився не в Росії, а в ОРДО, де діють так звані “фільтраційні табори”.

Перед перевіркою видалили з телефону наступну інформацію: обговорення політичних питань, бойових дій, засудження Путіна та РФ, фото військової техніки та руйнувань.

Вийти з новинних чатів та відписатись від каналів. У разі користування декількома месенджерами, видалити їх. залишити мона лише один, у якому ви найменш активні.

У разі допиту поводитись нейтрально, не вестись на провокації, не відповідати на політичні питання та самостійно не розпочинати розмови.

Для допомоги з виїздом також варто звернутись у Telegram-бот “Допомагаємо поїхати”.

Тим часом Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денсіова повідомила, що за даними Міноборони РФ, з України вивезли 439 тисяч мирних жителів.