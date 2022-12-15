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Майже 40% вимушених переселенців з України хочуть залишитися у Німеччині

Більшість із понад 500 тисяч українців, які через війну виїхали до Німеччини, відчувають себе там бажаними гостями, а близько 37 % висловили бажання оселитися у ФРН назавжди або на кілька років.

Четвер, 15 грудня 2022, 20:55
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Про це свідчать результати соціологічного опитування, повідомляє DW.

Окрім цього, 34% переселенців в Німеччині планують залишитися до завершення війни, тоді як 27% ще не визначилися. І лише близько 2% заявили, що мають намір  виїхати протягом року.

В опитуванні взяли участь понад 11 тисяч українських переселенців, 80% з яких — жінки. Так, 17% респондентів працездатного віку виявилися вже працевлаштованими.

Проте, як свідчить опитування, українці у ФРН значно менше задоволені життям, ніж самі німці. Серед висловлених запитів — потреба в більшій підтримці, особливо у вивченні німецької мови, пошуку роботи, отриманні медичної допомоги та пошуку житла.

З початком повномасштабної війни РФ проти України Німеччина прийняла більше українців, ніж будь-яка інша країна Європейського Союзу, окрім Польщі.

Водночас канцлер ФРН Олаф Шольц обіцяв підтримувати Україну “стільки, скільки буде потрібно”, його заява стосувалась максимальної підтримки ЗСУ усім необхідним, зокрема на тлі зими.

Тоді як у Чехії ухвалили можливість продовження віз тимчасового захисту для українців. Переселенцям збільшили терміни до кінця березня 2024 року.

Також стало відомо, що країни Східної Європи готуються знову відкрити приймальні центри та поповнюють запаси продовольства в очікуванні можливої нової хвилі переселенців з України, оскільки наближається зима, а РФ продовжує атакувати енергосистему України.

Зауважимо, що кремлівські пропагандисти у соціальних мережах розгорнули кампанію проти тимчасово переміщених осіб з України. Росіяни намагаються “демонізувати” українців на тлі енергетичної кризи у Європі, щоб підірвати підтримку України.

Теги: біженці, відсоток, Німеччина, опитування, переселенці

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