Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У звіті наголосили, що у разі загострення бойових дій втрати робочих місць зростуть до семи мільйонів. Водночас, якщо бойові дії негайно припиняться, то швидке відновлення буде можливим із поверненням 3,4 мільйона робочих місць, це зменшить втрату зайнятості до 8,9%.
Автори документа зазначили, що український уряд доклав значних зусиль, щоб забезпечити функціонування національної системи соціального захисту, гарантуючи виплату допомоги, зокрема й внутрішньо переміщеним особам.
Із 4,8 мільйона осіб, котрі втратили роботу, 1,2 мільйона – тимчасово переміщені особи, що перебувають у сусідніх країнах, а 3,6 мільйона є безробітними, які проживають в Україні.
У звіті наголосили, що понад 5,23 мільйона тимчасово переміщених осіб, переважно жінки, діти та люди старші за 60 років, втекли від війни до сусідніх країн з 24 лютого.
Криза в Україні також може призвести до змін робочої сили в сусідніх країнах, особливо в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині.
“Якщо воєнні дії триватимуть, українські переселенці будуть змушені довше залишатися у вигнанні, що створить додатковий тиск на ринок праці та системи соціального захисту в сусідніх державах, підвищить рівень безробіття в багатьох із них”, – зазначили у повідомленні.
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