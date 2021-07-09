Майже 60% українців вважають, що за президентства Володимира Зеленського рівень життя людей в Україні погіршився.

Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося 25 – 30 червня 2021 року.

Соціологи запитали в респондентів, як, на їхню думку, змінилася ситуація в різних сферах життя за президентства Зеленського.

Відтак, 58,8% опитаних заявили, що рівень життя людей погіршився. Ще 32,2% висловили думку, що він за нинішньої влади не змінився. Покращення рівня життя помітили лише 7,2% респондентів.

Крім того, 52,2% опитаних заявили про погіршення ситуації в економіці країни за президентства Зеленського (35,8% не помітили змін, а 9% заявили про покращення).

Половина українців (50%) не помітили змін в сфері свободи слова і демократії за нинішньої влади (про погіршення ситуації заявили 28,4%, а про покращення – 18,1%).

Крім того, 45,5% респондентів заявили, що не помітили змін в сфері обороноздатності країни (29,7% заявили про погіршення ситуації, а 19% про покращення).

Що стосується міжнародної підтримки України, то про погіршення ситуації заявили 34,8% опитаних. Водночас 42% не помітили якихось змін. Покращення ситуації побачили 18,2% респондентів.

Під час опитування 32,2% українців заявили про погіршення ситуації в сфері боротьби з корупцією за нинішньої влади (45% вважають, що змін не відбулося, а 19,7% помітили покращення).

Що стосується вирішення питання тимчасово окупованого Криму та Донбасу, то тут не помітили якихось змін 64,2% опитаних. Водночас 26,4% заявили про погіршення ситуації і лише 6,3% – про покращення.

Респондентам також поставили запитання, хто, на їхню думку, несе основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні.

Найбільше опитаних – 35% – заявили, що відповідальний президент Володимир Зеленський.

Ще 32,2% покладають відповідальність на Кабінет Міністрів, а 18,9% – на Верховну Раду.

Результати опитування репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилося в окупованому Криму та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів.

Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин. Статистична похибка вибірки: +/- 2,4% для показників близьких до 50%, +/-2,1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1,5% – для показників близьких до 10% та +/-1,1% – для показників, близьких до 5%.