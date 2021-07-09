Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося 25 – 30 червня 2021 року.
Соціологи запитали в респондентів, як, на їхню думку, змінилася ситуація в різних сферах життя за президентства Зеленського.
Відтак, 58,8% опитаних заявили, що рівень життя людей погіршився. Ще 32,2% висловили думку, що він за нинішньої влади не змінився.
Покращення рівня життя помітили лише 7,2% респондентів.
Крім того, 52,2% опитаних заявили про погіршення ситуації в економіці країни за президентства Зеленського (35,8% не помітили змін, а 9% заявили про покращення).
Половина українців (50%) не помітили змін в сфері свободи слова і демократії за нинішньої влади (про погіршення ситуації заявили 28,4%, а про покращення – 18,1%).
Крім того, 45,5% респондентів заявили, що не помітили змін в сфері обороноздатності країни (29,7% заявили про погіршення ситуації, а 19% про покращення).
Що стосується міжнародної підтримки України, то про погіршення ситуації заявили 34,8% опитаних. Водночас 42% не помітили якихось змін. Покращення ситуації побачили 18,2% респондентів.
Під час опитування 32,2% українців заявили про погіршення ситуації в сфері боротьби з корупцією за нинішньої влади (45% вважають, що змін не відбулося, а 19,7% помітили покращення).
Що стосується вирішення питання тимчасово окупованого Криму та Донбасу, то тут не помітили якихось змін 64,2% опитаних. Водночас 26,4% заявили про погіршення ситуації і лише 6,3% – про покращення.
Респондентам також поставили запитання, хто, на їхню думку, несе основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні.
Найбільше опитаних – 35% – заявили, що відповідальний президент Володимир Зеленський.
Ще 32,2% покладають відповідальність на Кабінет Міністрів, а 18,9% – на Верховну Раду.
Результати опитування репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилося в окупованому Криму та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів.
Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин. Статистична похибка вибірки: +/- 2,4% для показників близьких до 50%, +/-2,1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1,5% – для показників близьких до 10% та +/-1,1% – для показників, близьких до 5%.
- Менш ніж 18% ключових фактологічних висловлювань президента України Володимира Зеленського на нещодавній пресконференції 20 травня були правдиві.
- У Комітеті виборців України (КВУ) проаналізували виконання “стадіонних обіцянок” Володимира Зеленського, які він назвав під час дебатів на НСК “Олімпійський” 19 квітня 2019 року. Так, більшість обіцянок Зеленського не було виконано.
- В “Слузі народу” заявляли, що політсила проситиме Володимира Зеленського балотуватися на другий термін. В Офісі президента при цьому повідомили, що питання про балотування Зеленського “взагалі не вирішене”.
- 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.