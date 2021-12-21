68% українців певні, що у 2021 році економічне становище в Україні погіршилося: 41% громадян визнають, що значно погіршилося, 27% громадян зазначають, що дещо погіршилося.

Такі результати опитування оприлюднила Соціологічна група “Рейтинг”.

Водночас економічне становище сім’ї у 2021 році погіршилося у половини українців: у 23 % опитаних – значно погіршилось, у 27% громадян – дещо погіршилось.

Набагато більше українців сподіваються, що наступний рік буде ліпшим. Так, чверть опитаних переконана, що економічна ситуація в Україні дещо поліпшиться, майже стільки ж, 27 % громадян, очікують, що економічна ситуація у 2022 році дещо погіршиться.

Серед найважливіших проблем для України опитані назвали корупцію в держаних органах (45% опитаних), інфляцію (34% опитаних) і зростання тарифів (31% опитаних).

Опитування проводилося Соціологічною групою “Рейтинг”» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 6 по 15 листопада 2021 року.

Було опитано 2 400 жителів у віці 18 років і старше методом особистого інтерв’ю. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2%. Коефіцієнт досяжності становить 53%.