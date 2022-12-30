У Київській міській військовій адміністрації заявили, що протягом повномасштабної російсько-української війни в столиці сигнал повітряної тривоги лунав майже 700 годин.

Про це повідомила пресслужба КМВА з посиланням на її очільника Сергія Попка.

“2022 рік став найстрашнішим роком у новій історії Києва – столиці вільної й незалежної України!”, – пише КМВА.

Зазначається, що від 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення, агресор “доклав усіх зусиль, аби захопити місто”, проте Київ вистояв. Тоді ворог вдався до “повітряного геноциду”, який триває і досі.

За даними адміністрації, станом на 30 грудня ворог здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель.

Водночас критична інфраструктура столиці зазнала значних руйнувань. Також у період від 24 лютого до 30 грудня 2022 року через війну загинуло 120 киян. Зокрема російські ракети вбили п’ятьох дітей. Поранення отримали 495 мешканців, з них 30 були діти.

З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог – 693 години 49 хвилин.