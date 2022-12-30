Про це повідомила пресслужба КМВА з посиланням на її очільника Сергія Попка.
“2022 рік став найстрашнішим роком у новій історії Києва – столиці вільної й незалежної України!”, – пише КМВА.
Зазначається, що від 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення, агресор “доклав усіх зусиль, аби захопити місто”, проте Київ вистояв. Тоді ворог вдався до “повітряного геноциду”, який триває і досі.
За даними адміністрації, станом на 30 грудня ворог здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель.
Водночас критична інфраструктура столиці зазнала значних руйнувань. Також у період від 24 лютого до 30 грудня 2022 року через війну загинуло 120 киян. Зокрема російські ракети вбили п’ятьох дітей. Поранення отримали 495 мешканців, з них 30 були діти.
З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог – 693 години 49 хвилин.
“Тобто, практично 29 днів! Цілий календарний місяць в цьому році мешканці міста провели в укриттях та бомбосховищах! Столиця України – це її люди. Люди, які загартувалися і стали ще мужнішими. Їх ніщо не зламає. Український Київ стоїть і буде стояти!”, – йдеться в повідомленні.
- Внаслідок повномасштабної російсько-української війни близько 30% території України потребують розмінування.
- У російському полоні перебуває понад 3000 українських військовослужбовців. Загалом же в Україні зниклими безвісти вважаються 15 000 осіб.