Про це інформує пресслужба Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2765 (+7) од;
бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10) од;
артилерійських систем – 1781 (+5) од;
РСЗВ – 391 (+0) од;
засоби ППО ‒ 202 (+0) од;
літаків / aircraft – 277 (+0) од;
гелікоптерів – 260 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3);
крилаті ракети ‒ 399 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од;
спеціальна техніка ‒ 155 (+0).
- До “групи Вагнерівців” для участі в російсько-українській війні продовжують вербувати російських ув’язнених, значна частина яких уже задіяна в бойових діях.
- Адміністрація Байдена приватно заохочує лідерів України дати сигнал про відкритість для переговорів з Росією та відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, якщо президент РФ Володимир Путін не буде усунений від влади.
- Колишній міністр безпеки так званої Донецької народної республіки (“ДНР”) і нинішній командир “ДНР” Олександр Ходаковський заявив, що російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат Росії з моменту завершення російської наступальної операції в Маріуполі в середині травня.
- Ймовірно, серед російського військового керівництва знову кадрові перестановки, головною метою яких є відведення провини від вищого керівництва РФ за невдачі на полі бою.