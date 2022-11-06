Про це інформує пресслужба Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 75930 (+490) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2765 (+7) од;

бойових броньованих машин ‒ 5611 (+10) од;

артилерійських систем – 1781 (+5) од;

РСЗВ – 391 (+0) од;

засоби ППО ‒ 202 (+0) од;

літаків / aircraft – 277 (+0) од;

гелікоптерів – 260 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1465 (+3);

крилаті ракети ‒ 399 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+7) од;

спеціальна техніка ‒ 155 (+0).

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine