Більшість українців мають близьких родичів або друзів, які загинули або зазнали поранень під час повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: результати опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології

“Абсолютна більшість українців – 78% – мають близьких родичів або друзів, які зазнали поранення або загинули через російське вторгнення. Серед тих, хто має таких близьких родичів або друзів, у середньому (використовувалося медіанне значення) називалося число 7. Тобто, в середньому такі респонденти мають 7 близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули”, – йдеться в повідомленні.

При цьому 64% українців мають принаймні одного близького родича або друга, якого було поранено (в середньому мають 5 поранених близьких людей), а 63% мають принаймні одного близького родича або друга, який загинув (в середньому мають трьох загиблих близьких людей).

Як пояснили соціологи, цей показник схожий у всіх регіонах України – від 70% на сході до 80% – на заході.

За словами заступника директора КМІС Антона Грушецького, війна Росії проти України сформувала трагічний колективний досвід для абсолютної більшості українців. У всіх куточках України більшість населення має родичів або друзів, які були поранені чи загинули через російське вторгнення.

На думку соціолога, “сильна емоційна забарвленість цього досвіду виступає тим фактором, який, з одного боку, дуже зближує різних українців і дозволяє краще зрозуміти одне одного. З іншого боку, це сприяє згуртуванню українців для спільної роботи з вигнання ворога і досягнення справедливості – покарання за спричинені кривди”.

Варто зазначити, що опитування проведено упродовж 26 травня – 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2013 респондентів від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.