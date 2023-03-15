Згідно з нещодавнім опитуванням, майже 80% українців позитивно ставляться до того, що українські посадовці перестали вдягатись у ділові костюми після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією “Active Group” 4 березня 2023 року за допомогою онлайн-панелі “SunFlower Sociology”.

Зазначається, що на запитання “Як ви ставитесь до того, що керівництво України перестало вдягатись у ділові костюми після 24 лютого 2022 року?” 79,5% опитаних українців відповіли, що схвалюють це.

56,2% – ставляться позитивно;

23,3% – швидше позитивно;

9,3% опитаних сказали, що негативно сприймають відмову від ділового стилю одягу;

6,2% – швидше негативно,

3,1% – абсолютно негативно.

Водночас 11,2% опитаних не визначилися з відповіддю.

Також постало питання, чи варто повернутися до ділових костюмів після повномасштабної війни. Згідно з опитуванням, 68,1% респондентів вважають, що це необхідно: 37,6% – однозначно так, 30,5% – швидше так.

20% респондентів не згодні з цим: 15,2% – швидше ні, 4,8% – однозначно ні. Проте 11,9% опитаних не визначилися з відповіддю.

Дослідження здійснено компанією “Active Group” за допомогою онлайн-панелі “SunFlower Sociology”. Опитування здійснили методом самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет.