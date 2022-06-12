Станом на ранок 12 червня 2022 року понад 795 дітей постраждали внаслідок агресії РФ проти України. Ця цифра (як і кількість загиблих) не є остаточною, оскільки все ще триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів загинули 287 дітей, понад 508 – поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 217, Харківській – 149, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.

Одначе, не відома достеменна кількість загиблих і постраждалих, оскільки майже неможливо їх визначити в місцях, де зараз тривають бойові дії. Також ці дані неможливо дістати на тимчасово окупованих, а на звільнених територіях, ймовірно, знайшли не усіх.