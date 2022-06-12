Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора України.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів загинули 287 дітей, понад 508 – поранено.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 217, Харківській – 149, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.
У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.
Одначе, не відома достеменна кількість загиблих і постраждалих, оскільки майже неможливо їх визначити в місцях, де зараз тривають бойові дії. Також ці дані неможливо дістати на тимчасово окупованих, а на звільнених територіях, ймовірно, знайшли не усіх.
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