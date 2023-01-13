Майже без опадів та до +7 градусів: прогноз погоди на 13 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні фактично по всій території країни переважатиме суха погода. Невеликі опади у вигляді мокрого снігу очікуються лише у Карпатах.
У більшості західних областей вночі та вранці туман; у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-східний та південний 5-10 м/с.
У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів. Найтепліше на заході, півдні Одещини та у Криму – від +2 до +7 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.