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Майже без опадів та до +7 градусів: прогноз погоди на 13 січня

За даними синоптиків у п'ятницю, 13 січня, майже по всій території України хмарно з проясненням та без опадів.

П’ятниця, 13 січня 2023, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні фактично по всій території країни переважатиме суха погода. Невеликі опади у вигляді мокрого снігу очікуються лише у Карпатах.

У більшості західних областей вночі та вранці туман; у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний та південний 5-10 м/с.

У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів. Найтепліше на заході, півдні Одещини та у Криму – від +2 до +7 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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