Науковці у Фінляндії створили каву в лабораторних умовах і переконують, що, заварена, на смак вона майже не відрізняється від звичного нам напою.

Про це повідомляє Центр технічних досліджень Фінляндії.

Згідно з дослідженням, поставки кави у Європу незабаром можуть бути порушені кліматичною кризою через посуху в країнах-виробниках. Також проблемою є те, що через високий попит на каву для її вирощування потрібно все більше площі. І це призводить до вирубки лісів — особливо в чутливих районах тропічних лісів. Згідно з новими даними, люди привели до занепаду або знищили приблизно дві третини початкового покриву тропічних лісів у світі.

Саме тому Центр технічних досліджень Фінляндії запропонував потенційно стійку альтернативу вирощуванню кави. Вони культивують окремі клітини арабіки в лабораторії, а потім поміщають їх у біореактор, наповнений поживним середовищем. Після цього вони отримують біомасу світлого кольору, яку висушують та обсмажують. Потім ця маса стає схожа на кавову гущу.

Уся процедура вимагала глибоких знань у кількох дисциплінах та експертів у галузях біотехнології рослин, хімії та харчової науки.

Керівник дослідницької групи Хайко Рішер стверджує, що створена у лабораторії кава на смак така ж, як звичайна. Він також не виключає, що її смак можна змінити, залежно від побажань.

Наразі ця кава є експериментальною. Для збільшення обсягів виробництва та отримання необхідних дозволів знадобиться щонайменше чотири роки.

Наприклад, аби цей лабораторний кавовий напій потрапив на полиці магазинів США, потрібно спершу отримати дозвіл від Управління з продовольства та медикаментів.

У Європейському Союзі така кава надійде у продаж лише після проходження процедури визнання її “новою їжею”.