Майже не спить: дружина Алека Болдвіна хвилюється через його психічний стан

Про це пише американський журнал PEOPLE.
Гіларія Болдвін надзвичайно стурбована чоловіком Алеком після інциденту під час знімання фільму “Іржа”, де американський актор випадково застрелив Галину Гатчінс та поранив режисера.
Алека Болдвіна “переслідує” смерть операторки, через це 63-річний актор втратив сон. Його психічний стан неабияк турбує дружину.
Актор жахливо почувається, втім, він не хоче, аби йому співчували. Болдвін розуміє, що родині загиблої Галини наразі значно складніше. Він відчайдушно прагне допомогти сім’ї загиблої операторки.
Алек Болдвін вважав загиблу режисерку Гатчінс своєю подругою. Через кілька днів після загибелі жінки він снідав з чоловіком Галини Меттью Гатчінсом і її 9-річним сином Андросом. Актор тримає з ними зв’язок і хвилюється за них.
- Як відомо, під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Алек Болдвін грає головну роль, стався інцидент. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові. Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс доправили авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.
- Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час знімання картини “Іржа”, Метью Гатчінс заявив, що для їхньої сім’ї це величезна втрата.
- Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті та прощання із застреленою операторкою Галиною Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час знімання картини “Іржа”.
- Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства та детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.