Майже не спить: дружина Алека Болдвіна хвилюється через його психічний стан

Дружина американського актора Алека Болдвіна Гіларія розповіла про ментальний стан чоловіка після смерті операторки, українки Галини Гатчінс.

Про це пише американський журнал PEOPLE.

Гіларія Болдвін надзвичайно стурбована чоловіком Алеком після інциденту під час знімання фільму “Іржа”, де американський актор випадково застрелив Галину Гатчінс та поранив режисера.

Алека Болдвіна “переслідує” смерть операторки, через це 63-річний актор втратив сон. Його психічний стан неабияк турбує дружину.

Актор жахливо почувається, втім, він не хоче, аби йому співчували. Болдвін розуміє, що родині загиблої Галини наразі значно складніше. Він відчайдушно прагне допомогти сім’ї загиблої операторки.

Алек Болдвін вважав загиблу режисерку Гатчінс своєю подругою. Через кілька днів після загибелі жінки він снідав з чоловіком Галини Меттью Гатчінсом і її 9-річним сином Андросом. Актор тримає з ними зв’язок і хвилюється за них.