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Майже немає пацієнтів: у лікарнях Ізраїлю почали закривати COVID-відділення

Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.

Четвер, 1 квітня 2021, 20:33

Про це пише ізраїльська газета Yedioth Ahronoth.

За даними видання, 30 березня до COVID-відділення лікарні “Рамбам” не ушпиталили жодного нового хворого. При цьому ще минулого місяця пацієнтами відділення ставали по 15 пацієнтів на добу.

Також жодного нового пацієнта не зафіксовано у лікарнях “Ассута” та “Меїр”. Водночас у лікарні “Шиба” та “Бейлінсон” 30 березня госпіталізували лише по одному пацієнту з підозрою на COVID-19. Під час активної фази епідемії ці лікарні приймали по 20-30 осіб.

Лікарня “Хадасса-Ейн-Керем”, яка вважається однією з найзавантаженіших у країні, також заявила про відчутний спад захворюваності. Зокрема, 30 березня до  COVID-відділення закладу госпіталізували всього трьох нових пацієнтів.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю зазначає, що станом на 1 квітня лікування у всіх лікарнях країни загалом проходять менш як 400 осіб, а наприкінці січня кількість пацієнтів становила почти 1200.

25 березня міністр охорони здоров’я Ізраїлю Йоель Едельштейн заявив, що обидві дві дози вакцини від

COVID-19 отримало більш ніж половина населення країни.

Масова вакцинація в Ізраїлі препаратом Pfizer/BioNTech почалася в грудні минулого року. Робити щеплення змогли громадяни та жителі старше 16 років – це близько 69% з 9,3 млн населення країни.

Едельштейн зазначив, що 50,07% всього населення отримали обидві дози вакцини, а 55,96% – лише першу.

Генеральний директор МОЗ Ізраїлю Хезі Леві розповів, що за його оцінками все населення, що має право на щеплення, буде повністю вакциновано до кінця травня 2022 року.

  • Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.
Теги: вакцина проти коронавірусу, Ізраїль

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