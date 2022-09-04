За даними синоптиків у неділю, 4 вересня, у більшості українських регіонів очікується суха та прохолодна погода. Дощитиме лише в Луганській області.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні буде сухо та хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від +16 до +23 градусів.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20 градусів, буде хмарно з проясненням.

На півночі температура вдень буде +17…+20 градусів, без опадів.

У східних областях дощитиме в Луганській області, на решті території буде сухо. Удень буде від +16 до +19 градусів.

На півдні температура температура буде 19-24 градуси, в усіх областях буде без опадів.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +18..+20 градусів, буде сухо.