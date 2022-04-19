Про це повідомив голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай.
За його словами, у регіоні через знеструмлення – критична ситуація. Точну кількість сіл та міст, які опинилися без світла, ще з’ясовують.
Крім того, близько 60% кількості відключених газорозподільних станцій по країни припадають на Донецьку та Луганську області. Це пов’язано з тим, що під час обстрілів окупанти завдавали шкоди газорозподільним мережам. Внаслідок інтенсивних бойових дій доступ до об’єктів з метою ремонту ускладнено.
Додамо, що сьогодні, попри бої, спробують евакуювати місцевих жителів. Евакуаційні маршрути будуть організовані з Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської. З Кремінної не встигли виїхати місцеві, тому частина з них опинилася в зоні бойових дій.
- Нагадаємо, протягом минулої доби російські військові знищили 6 будинків у Кремінній на Луганщині. Загалом в області пошкодили чи повністю зруйнували 12 будівель.
- У місті Генічеськ, що на Херсонщині, яке тимчасово перебуває в російській окупації, колаборанти встановили пам’ятник російському революціонеру та лідеру більшовиків Володимиру Леніну.
- Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про успішне відбиття ворожих атаки у Рубіжному та Попасній (Луганська область). За словами Гайдая, українські захисники вбили десятки російських загарбників.
- На тлі повномасштабного російського вторгнення пошкоджено близько 30% інфраструктури України. На її відновлення знадобиться щонайменше два роки.