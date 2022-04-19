Про це повідомив голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай.

За його словами, у регіоні через знеструмлення – критична ситуація. Точну кількість сіл та міст, які опинилися без світла, ще з’ясовують.

Крім того, близько 60% кількості відключених газорозподільних станцій по країни припадають на Донецьку та Луганську області. Це пов’язано з тим, що під час обстрілів окупанти завдавали шкоди газорозподільним мережам. Внаслідок інтенсивних бойових дій доступ до об’єктів з метою ремонту ускладнено.

Додамо, що сьогодні, попри бої, спробують евакуювати місцевих жителів. Евакуаційні маршрути будуть організовані з Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Гірської. З Кремінної не встигли виїхати місцеві, тому частина з них опинилася в зоні бойових дій.