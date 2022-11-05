Майже по всій території України без опадів, невеликий дощ лише на сході: прогноз погоди на 5 листопада

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, у східних областях місцями пройдуть невеликі дощі.
У центральних та східних областях вночі та вранці подекуди туман.
Вдень у низці регіонів повітря прогріється до +7…+12 градусів. Тепліше на Одещині, Закарпатті та Прикарпатті – +13…+16 градусів. Найпрохолодніше у північно-східних регіонах – лише +3…+8 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці очікується від +8 до +10 градусів.