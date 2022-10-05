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Майже по всій території України – без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня

За прогнозами синоптиків у середу, 5 жовтня, дощі практично відступлять з України.

Середа, 5 жовтня 2022, 07:12
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом погоди, сьогодні майже у всіх регіонах – сухо. Невеликі дощі очікуються лише у чотирьох областях – Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській.

Щодо температури повітря то вона коливатиметься від +14 до +19 градусів, на півночі від +10 до +15, а у Карпатах буде лише +1…+6 градусів.

Вітер західний та північно-західний 7-12 м/с.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від +12 до +14 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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