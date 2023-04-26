Майже по всій території України дощитиме: прогноз погоди на 26 квітня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні фактично по всій території України дощитиме, місцями очікуються грози. Оминуть опади лише Харківську, Донецьку та Луганську області.
Вітер південний 7-12 м/с.
У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть від +15 до +20 градусів. Прохолодніше буде на заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях, де буде від +7 до +13 градусів.
У Києві сьогодні вдень короткочасні дощі. Вітер південний 7-12 м/с. Вдень у столиці +15…+17 градусів.
- За даними синоптиків, цьогоріч у квітні температура повітря буде вищою за норму на декілька градусів.