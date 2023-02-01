Майже по всій території України очікуться опади: прогноз погоди на 1 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у низці областей невеликий сніг, місцями з дощем, у Карпатах помірний сніг. На Закарпатті помірні опади. Лише у південних регіонах без істотних опадів.
На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.
Вітер південно-західний та західний 5-10 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень стовпчики термометрів покажуть від -2 до +3 градусів, а на півдні та Закарпатті від +1 до +6 градусів. У Карпатах від -4 до -9 градусів.
У Києві сьогодні невеликий сніг з дощем, вдень з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.