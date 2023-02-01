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Майже по всій території України очікуться опади: прогноз погоди на 1 лютого

За даними синоптиків у середу, 1 лютого, більшість регіонів накриють опади у вигляді снігу та снігу з дощем.

Середа, 1 лютого 2023, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у низці областей невеликий сніг, місцями з дощем, у Карпатах помірний сніг. На Закарпатті помірні опади. Лише у південних регіонах без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний та західний 5-10 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від -2 до +3 градусів, а на півдні та Закарпатті від +1 до +6 градусів. У Карпатах від -4 до -9 градусів.

У Києві сьогодні невеликий сніг з дощем, вдень з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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