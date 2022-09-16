російсько-українська війна
07:38 16 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
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15 вересня

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15:29 Європарламент схвалив виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
15:03 У Міноборони заявили, що каратимуть користувачів соцмереж за витік таємної інформації
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14:49 Норвегія буде працювати з ЄС, щоб стабілізувати ціни на газ — Reuters
14:47 Фінляндія конфіскувала активи росіян на 189 мільйонів євро
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Майже по всій території України сьогодні йтимуть дощі: прогноз погоди на 16 вересня

За даними синоптиків у пятницю, 16 вересня, майже вся Україна опиниться у полоні дощів. Винятком стане лише південь, де буде сонячно та навіть спекотно.

П’ятниця, 16 вересня 2022, 07:13
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні пройдуть дощі. Температура повітря становитиме від +17 до +20 градусів.

У центрі також дощитиме. Вдень повітря прогріється до +21…+23 градусів.

На півночі вдень очікуються дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20 градусів.

На сході очікуються дощі з грозами. Температур повітря вдень від +22 до +24 градусів.

На півдні сьогодні сонячна погода, без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +26…+29 градусів.

У Києві сьогодні дощитиме. Температура повітря +18…+20 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 16 вересня, грози, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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