Майже по всій території України сьогодні йтимуть дощі: прогноз погоди на 16 вересня

За даними синоптиків у пятницю, 16 вересня, майже вся Україна опиниться у полоні дощів. Винятком стане лише південь, де буде сонячно та навіть спекотно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні пройдуть дощі. Температура повітря становитиме від +17 до +20 градусів.

У центрі також дощитиме. Вдень повітря прогріється до +21…+23 градусів.

На півночі вдень очікуються дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20 градусів.

На сході очікуються дощі з грозами. Температур повітря вдень від +22 до +24 градусів.

На півдні сьогодні сонячна погода, без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +26…+29 градусів.

У Києві сьогодні дощитиме. Температура повітря +18…+20 градусів.