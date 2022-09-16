Майже по всій території України сьогодні йтимуть дощі: прогноз погоди на 16 вересня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході сьогодні пройдуть дощі. Температура повітря становитиме від +17 до +20 градусів.
У центрі також дощитиме. Вдень повітря прогріється до +21…+23 градусів.
На півночі вдень очікуються дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20 градусів.
На сході очікуються дощі з грозами. Температур повітря вдень від +22 до +24 градусів.
На півдні сьогодні сонячна погода, без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +26…+29 градусів.
У Києві сьогодні дощитиме. Температура повітря +18…+20 градусів.