Майже по всій Україні буде сонячно та спекотно, дощі з грозами очікуються лише у трьох регіонах: прогноз погоди на 29 липня

За даними синоптиків у п'ятницю, 29 липня, майже у всіх українських областях - сонячно і спекотно. Винятком стануть лише три області, де сьогодні пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У низці західних регіонів сьогодні буде тепло та без опадів – від +25 до +28 градусів. Виняток лише Закарпаття, Прикарпаття та Буковина, де синоптики прогнозують дощі та грози. Попри вологу погоду, температура повітря у цих областях коливатиметься від +28 до +32 градусів.

У центральних регіонах без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +26..+29 градусів, а на Дніпропетровщині температура повітря досягне і +30 градусів.

Без опадів і на півночі України. На вулиці температура повітря досягне +25..+28 градусів Трохи свіжіше лише на Сумщині – +24…+26.

У східних областях без опадів з температурою повітря від +28 до +31 градуса.

Чи не найспекотніше сьогодні буде на півдні – від +28 до 32 градусів та без опадів.

У Києві сьогодні сонячно, а стовпчики термометрів покажуть +26…+28 градусів.