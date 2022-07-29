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Майже по всій Україні буде сонячно та спекотно, дощі з грозами очікуються лише у трьох регіонах: прогноз погоди на 29 липня

За даними синоптиків у п'ятницю, 29 липня, майже у всіх українських областях - сонячно і спекотно. Винятком стануть лише три області, де сьогодні пройдуть дощі з грозами.

П’ятниця, 29 липня 2022, 07:22
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У низці західних регіонів сьогодні буде тепло та без опадів – від +25 до +28 градусів. Виняток лише Закарпаття, Прикарпаття та Буковина, де синоптики прогнозують дощі та грози. Попри вологу погоду, температура повітря у цих областях коливатиметься від +28 до +32 градусів.

У центральних регіонах без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +26..+29 градусів, а на Дніпропетровщині температура повітря досягне і +30 градусів.

Без опадів і на півночі України. На вулиці температура повітря досягне +25..+28 градусів Трохи свіжіше лише на Сумщині – +24…+26.

У східних областях без опадів з температурою повітря від +28 до +31 градуса.

Чи не найспекотніше сьогодні буде на півдні – від +28 до 32 градусів та без опадів.

У Києві сьогодні сонячно, а стовпчики термометрів покажуть +26…+28 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 29 липня, грози, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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