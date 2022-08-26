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Майже по всій Україні буде спекотно та без опадів: прогноз погоди на 26 серпня

За даними синоптиків у п'ятницю, 26 серпня, майже по всій території України збережеться суха, сонячна та спекотна погода.

П’ятниця, 26 серпня 2022, 07:15
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні без опадів. Температура повітря від +29 до +31 градуса. На Закарпатті – +30…+32 градуси.

У центральних регіонах без опадів. Повітря прогріється до +30…+32 градусів. На Вінниччині – +29…+31.

На півночі опадів не очікується. Температура повітря вдень від +30 до +32 градусів.

На сході без опадів. Стовпчики термометрів покажуть від +31 до +33 градусів.

На півдні опади у вигляді дощу пройдуть у Запорізькій та Херсонській областях, у решті регіонів – сухо. Температура повітря коливатиметься від +30 до +32 градусів, а у Криму та на Одещині – +29…+31.

У Києві сьогодні спекотно і без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть +30…+32 градуси.

 

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 26 серпня, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, спека, Укргідрометцентр

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