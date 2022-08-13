Майже по всій Україні – дощі та грози, сухо й соняно лише у трьох регіонах: прогноз погоди на 13 серпня

Згідно з даними синоптиків субота, 13 серпня, буде дощовою для майже всіх українських областей. Тільки у трьох регіонах цього дня не буде жодних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні сильні дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +22 до +24 градусів, а на Закарпатті – +26..+28.

У центральній частині України також дощі та грози. Повітря прогріється до +25…+27 градусів.

На півночі – дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть +25..+28 градусів.

У східних регіонах дощитиме лише на Харківщині, в інших областях – сонячно та без опадів. Температура повітря – найвища в Україні – +33…+35 градусів.

На півдні дощитиме всюди, окрім Криму. Повітря прогріється до +29…+31 градуса.

У Києві сьогодні – дощі та грози, однак температура повітря буде досить високою – +26…+28.