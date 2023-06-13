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Майже по всій Україні короткочасні дощі: прогноз погоди на 13 червня

За даними синоптиків у вівторок, 13 червня, у більшості українських областей пройдуть короткочасні дощі.

Вівторок, 13 червня 2023, 07:41
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Джерело: Укргідрометцентр

Сьогодні вдень в Україні – окрім східних та північно-східних областей – місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті та Прикарпатті, а також в південних областях – помірні дощі.

Вітер східний, північно-східний 5-10 м/с.

Вдень у західних та північних регіонах температура повітря коливатиметься від +15 до +20 градусів, у решті областей – +21…+26 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +18…+20 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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