Майже по всій Україні сонячно, дощі пройдуть лише у п’яти регіонах: прогноз погоди на 20 липня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході сьогодні буде спекотно та без опадів. Температура повітря коливатиметься від +24 до +26 на Рівненщині, Волині, Тернопільщині та Хмельниччині. А от Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області очікує спека – +30…+33 градуси.
У більшості центральних регіонів сонячно. Винятком стане лише Полтавська область, у якій очікується дощ. Щодо температури повітря, то вона коливатиметься від +23 до +26 градусів.
На півночі практично у всіх регіонах дощитиме. Омине волога погода лише Житомирщину. Температура повітря коливатиметься від +23 до +26 градусів.
У східних регіонах дощитиме лише на Харківщині. Температура повітря – +24…+27 градусів.
На півдні сухо та спекотно. У Миколаївській та Одеській областях очікується +30…+32 градуси, на Херсонщині +26…+28, а в Криму буде найсвіжіше – від +24 до +26 градусів.
У Києві сьогодні дощитиме, а стовпчики термометрів покажуть від +24 до +26 градусів.
- Нагадаємо, що сезон несамовитої спеки вже розпочався, а отже багатьом знову дошкулятимуть неприємні симптоми сонячних опіків.