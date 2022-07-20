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Майже по всій Україні сонячно, дощі пройдуть лише у п’яти регіонах: прогноз погоди на 20 липня

За прогнозом синоптиків у серед, 20 липня, в Україну почне повертатись літня спека. окрема на заході та півдні стовпчики термометрів перетнуть позначку у +30 градусів, а дощі зачеплять лише декілька областей.

Середа, 20 липня 2022, 07:21
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні буде спекотно та без опадів. Температура повітря коливатиметься від +24 до +26 на Рівненщині, Волині, Тернопільщині та Хмельниччині. А от Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області очікує спека – +30…+33 градуси.

У більшості центральних регіонів сонячно. Винятком стане лише Полтавська область, у якій очікується дощ. Щодо температури повітря, то вона коливатиметься від +23 до +26 градусів.

На півночі практично у всіх регіонах дощитиме. Омине волога погода лише Житомирщину. Температура повітря коливатиметься від +23 до +26 градусів.

У східних регіонах дощитиме лише на Харківщині. Температура повітря – +24…+27 градусів.

На півдні сухо та спекотно. У Миколаївській та Одеській областях очікується +30…+32 градуси, на Херсонщині +26…+28, а в Криму буде найсвіжіше – від +24 до +26 градусів.

У Києві сьогодні дощитиме, а стовпчики термометрів покажуть від +24 до +26 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 20 липня, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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