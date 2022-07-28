Майже по всій Україні сонячно, лише у декількох регіонах – дощі з грозами: прогноз погоди на 28 липня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході сьогодні без опадів. Температура повітря коливатиметься від +24 до +28 градусів. найтепліше – на Буковині та Закарпатті, де стовпчики термометрів покажуть +28…+30 та +30…+32 відповідно.
У центральній частині України без опадів лише на Дніпропетровщині та Вінниччині. Решта областей – Черкаська, Полтавська, Кіровоградська – дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +27 до +31 градуса.
На півночі без опадів, за винятком Суської області, де очікуються дощі та грози. Стовпчики термометрів покажуть від +24 до +28 градусів.
Майже у всіх східних регіонах також без опадів. Дощі з грозами пройдуть лише у Харківській області. Температура повітря від +27 до +30 градусів.
На півдні сонячно, та, традиційно, найспекотніше – +29…+32 градуси.
У Києві сьогодні без опадів. На термометрах від +26 до +28 градусів.
- Нагадаємо, що сезон несамовитої спеки вже розпочався, а отже багатьом знову дошкулятимуть неприємні симптоми сонячних опіків.