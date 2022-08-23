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Майже по всій Україні сонячно та спекотно, дощі з грозами очікуються лише на заході: прогноз погоди на 23 серпня

За даними синоптиків у вівторок, 23 серпня, майже по всій території України буде сонячно та без опадів. Виняток - західні регіони України, де цього дня пройдуть дощі з грозами.

Вівторок, 23 серпня 2022, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сьогодні – дощі грози. Температура повітря вдень від +27 до +29 градусів. Трохи тепліше на Закарпатті та Хмельниччині – +29…+31.

У центральних регіонах сонячно та бе опадів. Температура повітря погріється до +29…31 градуса, а у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях – +30…+32 градуси.

На півночі день буде сонячним. Температура повітря – +29…+31, а на Сумщині – +30…+32 градуси.

На сході без опадів та сонячно. Повітря вдень прогріється до +32…+34 градусів.

На півдні сьогодні також сонячно. Стовпчики термометрів покажуть +29…+31 градус. На Одещині та Запоріжжі – +30…+32.

Фото: meteo.gov.ua

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