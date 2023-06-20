В Україні опитали представників бізнесу щодо наслідків війни. 49% вказали, що заводи, фабрики, потужності, склади або офіси їхніх компаній було пошкоджено, а 22% мають значні ушкодження, які потребують суттєвого відновлення.

Джерело: Американська торговельна палата в Україні та EY.

Ще 27% опитаних заявили, що їхній бізнес має незначні пошкодження. Близько 19% компаній знаходилась під окупацією.

Лише 15% респондентів заявили, що планують вимагати компенсацію за прямі (фізичні) збитки або втрачену вигоду. Утім 53% не планують звертатися з вимогою про компенсацію, а ще 32% не прийняли рішення.

Стосовно безпеки бізнесу та захищеності працівників 56% респондентів заявили, що всі працівники їх компаній у безпеці. Ще 32% компаній мають випадки смерті працівників, а 27% стискалися з пораненнями працівниками.

Станом на сьогодні 84% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні повністю функціонують. З них 74% мають намір створити робочі місця для українців в існуючих проєктах. Ще 63% казали про плани інвестувати в нові проєкти, заводи або потужності.

Опитування проводилося протягом 30 травня — 12 червня. Всього опитали 102 керівників (75%) та топменеджерів (25%) компаній-членів палати.