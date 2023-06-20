Джерело: Американська торговельна палата в Україні та EY.
Ще 27% опитаних заявили, що їхній бізнес має незначні пошкодження. Близько 19% компаній знаходилась під окупацією.
Лише 15% респондентів заявили, що планують вимагати компенсацію за прямі (фізичні) збитки або втрачену вигоду. Утім 53% не планують звертатися з вимогою про компенсацію, а ще 32% не прийняли рішення.
Стосовно безпеки бізнесу та захищеності працівників 56% респондентів заявили, що всі працівники їх компаній у безпеці. Ще 32% компаній мають випадки смерті працівників, а 27% стискалися з пораненнями працівниками.
Станом на сьогодні 84% компаній-членів Американської торговельної палати в Україні повністю функціонують. З них 74% мають намір створити робочі місця для українців в існуючих проєктах. Ще 63% казали про плани інвестувати в нові проєкти, заводи або потужності.
Опитування проводилося протягом 30 травня — 12 червня. Всього опитали 102 керівників (75%) та топменеджерів (25%) компаній-членів палати.
- Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) впродовж 26 травня – 5 червня 2023 року провів всеукраїнське опитування стосовно мовної ситуації в країні.