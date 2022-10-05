Відповідно до результатів дослідження щодо оцінки шкоди, завданої воєнними злочинами РФ в Україні, кожен десятий опитаний зазначив, що його житло або зруйноване (2%), або ж пошкоджене (8%). Окрім цього, 47% опитаних зазначили, що мають близьких родичів, які служать на війні.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”.

Більш ніж половина респондентів зазначили про погіршення стану власного фізичного здоров’я, понад 60% – стану психічного здоров’я. Так, погіршення здоров’я спостерігається серед мешканців деокупованих, прифронтових, зон бойових дій, осіб старшого віку, менш забезпечених, тим кому довелося розділитися із сім’єю, та тих, котрі втратили близьких на війні.

Аналітики зазначили, що 47% тих, хто взяв участь в опитуванні, мають близьких родичів, котрі перебувають на війні. Майже 20% мають серед близьких родичів таких, з якими втратили контакт і не знають, де вони зараз знаходяться. 5% – мають серед близьких загиблих через війну, 3% – таких, кого примусово депортували в РФ або на окуповані території сходу чи Криму. Тоді як 7% опитаних заявили, що особисто або їхні близькі родичі зазнали поранення, каліцтва через воєнні дії.

Окрім цього, 35% респондентів доводилося тимчасово розділятися зі своєю сім’єю/партнером через повномасштабну війну, зокрема: 12% – довелося, але вони вже возз’єдналися, 23% – поки живуть окремо. Найбільше таких серед мешканців зони бойових дій, молоді, більш забезпечених, тих, хто має родичів, які воюють. Водночас 52% зауважили, що не розділялися зі своїми близькими.

Згідно з результатами опитування, серед джерел інформації про війну в Україні найбільше довіряють ТВ-марафону (40%), розповідям очевидців, знайомих (35%) та каналам в месенджерах (33%).

Довідка. Авдиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2.2%. Терміни проведення: 15-19 вересня 2022 р.