47% поляків негативно ставляться до позиції Німеччини на тлі загрози ескалації конфлікту з боку Російської Федерації. Позитивно налаштовані до німецького уряду за таких обставин лише 11%.

Про це свідчить опитування проведене центром Social Changes для польського видання Wpolityce.pl.

Нагадаємо, що раніше німецький канцлер Олаф Шольц закликав Європу та Сполучені Штати Америки добре подумати над запровадженням санкцій проти Росії у разі подальшої агресії проти України, оскільки наслідки можуть торкнутись й решти країн.

Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї додавши, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.

У відповідь на запитання, як пересічні поляки оцінюють дії Німеччини щодо Росії, 22% респондентів наголосили, що оцінюють дуже негативно, водночас 25% — скоріше негативно.

Вкрай позитивно до політики німецького уряду ставляться лише 4% опитаних, також 7% — скоріше позитивно. Зокрема 42% не змогли дати відповіді на запитання.

Також 48% поляків впевнені, що подібні дії Німеччини шкодять Польщі. 19% заперечили таке твердження, а 24% не визначилися взагалі.

Опитування провели упродовж 28 -31 січня комп’ютерною системою опитування в мережі. Загалом опитали 1 066 осіб різного віку, статі та місця проживання.

Нагадаємо, що 14 лютого відбудеться візит до Києва канцлера Німеччини Олафа Шольца.